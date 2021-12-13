Otomotivde küresel kriz sürüyor

Küresel çapta yaşanan çip krizinin otomotiv sektörüne etkileri sürüyor. Susquehanna Financial Group’un verilerine göre çip tedarikinde bekleme süresi kasımda 22,3 haftaya çıktı.

Ocak ayında 14,1 hafta olan çip teslimatında bekleme süresi yıl içinde hızla artmaya devam etti. Kasımda geçen aya göre 4 gün daha artarak 22,3 haftaya çıkan bekleme süresi, böylece 2017 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Üreticiler zorda

Çip teslimatında yaşanan uzun bekleme süreleri, otomotiv sektörünün devlerini zor duruma soktu. Firmalar, tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimlerini durdurma kararı alırken, bu durum satışlara da olumsuz yansıdı. Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu’nun kasımda gerçekleştirdiği araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azaldı. Japon otomobil üreticisi Toyota da parça tedarik sıkıntısı nedeniyle 4 tesisinde üretimi geçici olarak durduracağını ve bu nedenle 9 bin araç imalatının gecikeceğini duyurdu.

Krizin etkisi 200 milyar dolar

Uluslararası danışmanlık şirketi AlixPartners’in raporuna göre çip krizi nedeniyle otomotiv endüstrisinde satışların 2021 yılında 200 milyar dolar azalacağı öngörülüyor.

