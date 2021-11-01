Otomotiv teknolojilerine dev yatırım

İTÜ ARI Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliğiyle yürütülen İTÜ Çekirdek Otomotiv ve Mobilite Programı’yla desteklenen girişimler bugüne kadar 100 milyon TL’yi aşan yatırım aldı. Geleceğin otomotiv teknolojilerini ve mobilite çözümlerini geliştirmek adına 253 girişimin destek aldığı program, yeni dönemde de inovatif teknolojilerin hayata geçirilmesine destek oluyor. 2021 yılında Otomotiv Programı’na başvurarak finale kalan öncü otomotiv teknolojileri girişimcileri ise 2 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge sahnesindeki yerini alarak, OİB’in can suyu ile buluşacak. Yenilikçi teknolojilerin gelişimi, otomotiv sektöründeki rekabetin artmasına öncülük ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren inovasyon odaklı girişimlerin başı çektiği çalışmalar, otomotiv endüstrisinin gelişimine katkı sunuyor. Türkiye’nin otomotiv alanında yaptığı atılımlara katkı sağlayan İTÜ ARI Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliği; sürüş güvenliğinden batarya yönetimine, yazılım çözümlerinden malzeme teknolojilerine, otonom araçlardan mikromobiliteye kadar farklı alanlardaki girişimlere destek veriyor. Bugüne kadar destek alan girişimlerin yarattığı toplam ciro 106 milyon TL’ye ulaşırken, 750’den fazla kişiye de istihdam imkanı sağlandı.2021 yılında Otomotiv Programı’na başvurarak finale kalan öncü otomotiv teknolojileri girişimcileri ise 2 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge sahnesinde kamuoyu ile buluşacak. Bu girişimlere Big Bang’deki pek çok ödülün yanı sıra, OİB tarafından otomotiv ve mobilite girişimlerine özel ayrılan 600 bin TL ‘lik ek kaynak sağlanacak. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere bigbang2021.itucekirdek.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.