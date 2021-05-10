Otomobil satışlarında rekor artış

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-nisan dönemi ve nisan ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”nu yayımladı.

Rapora göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, otomobil pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı.

Öte yandan, mart ayında toplam otomotiv pazarında 96 bin 428 satış yapılmıştı.

Lider Fiat

ODD raporlarından derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 8 bin 716 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat’ı, 7 bin 125 adetle Volkswagen (VW) ve 6 bin 674 adetle de Renault takip etti.

Ford, 5 bin 478 satışla dördüncü ve Toyota da 4 bin 542 satışla beşinci sırada yer aldı.