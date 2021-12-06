OSB’lerin yıldızları Bursa’da parladı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısındaki konuşmasında, söz konusu araştırmanın Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi. OSB’lerde en fazla ihracat yapan ilk 100 firmanın 2020’de 11 milyar 289 milyon dolarla Türkiye genel ihracatının yüzde 6,7’sini gerçekleştirdiğini dile getiren Kütükcü, en büyük payı otomotiv endüstrisinin aldığına dikkati çekti. Kütükcü, ihracatta Marmara Bölgesi OSB’lerinin lider olduğunu ve bunların başında Bursa, Gaziantep ve İstanbul’un geldiğini ifade etti. OSB’lerde en çok ihracat yapan ilk üç firmanın otomotiv endüstrisinde yer alan Oyak Renault, Tofaş ve Bosch olduğunu belirten Kütükcü, Tofaş’ın 1,8 milyar liralık vergi öncesi karlılıkla ilk sırada geldiğini söyledi.

Oyak Renault istihdamda birinci

Kütükcü, OSB’lerde en fazla istihdam sağlayan ilk 100 firmanın 128 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı: “OSB’lerde en fazla istihdam yapan ilk 100 firmanın istihdam profiline bakıldığında ise toplam 22 bin 649 beyaz yakalı, 105 bin 361 mavi yakalı, 18 bin 145 kadın ve 109 bin 865 erkek olduğu görüldü. OSB’lerde en fazla istihdam yapan firma 7 bin kişi ile Oyak Renault Otomobil olarak belirlendi.”

Yatırımın lideri TOFAŞ

OSB’lerde 2020’de en fazla yatırım yapan 50 firmanın ise toplamda 8 milyar liralık kaynak ayırdığının altını çizen Kütükcü, TOFAŞ’ın 868,3 milyon liralık yatırım miktarıyla bu alanda birinci olduğunu kaydetti.

Patentte Bursa önde

Araştırmanın patent ve dijitalleşme harcamalarında da dikkati çekici veriler ortaya koyduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti: “Patent sayısına göre ilk 50’de olan firmalar toplamda 922 patente ulaştı. Dijitalleşme çalışmalarına göre ilk 50 firma toplamda 89,4 milyon lira harcama yaptı. Bilim İlaç firması patent listesinde 258 adet patent ile ilk sırayı alırken, Bursa OSB’de bulunan Bosch’un 114 ve Demirtaş OSB’de yer alan Tofaş’ın 96 patenti bulunuyor.”

