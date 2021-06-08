OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, OSB’lerdeki yatırımların, üretim ve istihdamın artırılmasının sağlanması amacıyla buralarda yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan veren uygulama, 31 Aralık 2024’e kadar sürecek. Kararın memnuniyet verici olduğunu söyleyen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Uygulama, OSB’lerde boş durumda bulunan sanayi parsellerinin üretime kazandırılması için ‘can suyu’ niteliği taşıyor” dedi. Uygulamanın, OSB’lerdeki üretim, yatırım ve istihdamın artırılmasındaki önemine dikkati çeken Kütükcü, şu bilgileri verdi:”Bu uygulama, OSB’lerimizin büyük kısmını etkiliyor. Bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulamasına göre, birinci kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB’lerimizde indirimsiz, ikinci kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB’lerimizde yüzde 60 indirimli, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB’lerimizde yüzde 80 indirimli, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB’lerimizde ise bedelsiz olarak tahsis yapılabiliyor”

