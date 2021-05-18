OİB’den 500 bin TL ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması için başvurular sürüyor. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, bu yıl 18 Ekim 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Geleceğin otomotiv trendleri ve mobilite teknolojilerini belirleyecek yarışma için 3 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabiliyor. Yarışma sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge-Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olacak ve 18 yaşını tamamlayan adaylar başvurabilecek.

Bu yılki teması “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplamda 500 bin TL ödül verilecek. Bu kapsamda yarışmada birinciye 140 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin TL ve beşinciye 60 bin TL ödül takdim edilecek.

Nakdi ödüllere ek olarak, projelerin hayat bulması ve yeni girişimciler yetişmesi için OİB’in İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği kapsamında, dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezin’de geliştirilmesine destek olunacak. Ayrıca girişimciler, sanayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, laboratuvardan sanayi ile buluşmaya kadar birçok fırsattan yararlanacak, ek olarak İTÜ BigBang sahnesinde yarışmaya hak kazanacak. OİB sayesinde girişimciler, aynı zamanda otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma ayrıcalığı da elde edecek.

Ayrıca yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanacak beş finalistin bu yılki ödülleri arasında Adres Patent iş birliğinde Patent Tescili de yer alıyor. Yarışmayı kazanan beş proje sahibine ayrıca Ticaret Bakanlığı onayları ile Yurtdışı Eğitim Bursu verilmeye devam edecek.

“Türkiye’nin Ar-Ge merkezi olmasına katkı sunuyoruz”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ile dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olmasını ve ihracat artışına katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

