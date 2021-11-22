OİB MTAL’e Türkiye Mükemmellik Ödülü

KalDer’in 29 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği ve iş dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. İstanbul Titanic Business Kartal Hotel’de düzenlenen törenle Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL) Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül törenine; UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Polat, OİB MTAL Müdürü Güray Köken, okul müdür yardımcıları ve projeyi sürdüren okulun sürekli iyileştirme model (SİM) ekibi katıldı. Ayrıca, daha önce okulun müdürlüğünü yapmış şu an İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak sürdüren Metin Sezer ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ve KalDer Bursa Başkanı Emin Direkçi de bu mutlu günde OİB MTAL yöneticilerini yalnız bırakmadı.

OİB MTAL, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında verilen bu yılın en büyük ödülü 2021 Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü (6 yıldız) almaya layık görüldü. Ödüller, EFQM Modeli’ni uygulayan ve en iyi performansı gösteren çeşitli ölçek ve sektörden kurum/kuruluşlara, tanıma ve ödüllendirme süreçleri bağımsız değerlendiriciler ve bağımsız bir Ödül Yürütme Kurulu ile TOBB ve TÜSİAD tarafından yetkili kişilerin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor.

“Mükemmelliğimizi adım adım ileri taşıdık”

Konuyla ilgili açıklama yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB MTAL’in her anlamda örnek bir okul olduğunu belirterek, “Okulumuz, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmenin yanında aynı zamanda farklı kategorilerde pek çok ödüle layık görülen örnek bir eğitim kurumu. Daha önce almış olduğumuz Arkitera Mimari Proje Ödülü ve TBMM Üstün Hizmet Ödüllerine bu ödülü de eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

KalDer’in, EFQM Modeli’yle performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı gösteren kurumları ödüllendirdiğini hatırlatan Çelik, “Otomotiv Lisesi olarak tüm süreçlerimizi, mükemmellik hedefiyle ulusal ve uluslararası standartları benimseyerek, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen normlar doğrultusunda tasarlıyoruz. 2013 yılından bu yana ‘mükemmelliğimizi’ adım adım ileri taşıdık. Bu ödülü almaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Biz bu yaklaşım ve modelle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

