Ödüller EKOHABER TV canlı yayınında sahiplerini buluyor

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından 1998'den bu yana verilen Bursa Mükemmellik Ödülü'nün kazananları, gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Limak Uludağ Enerji, Uray Sigorta, Şehit Erol Olçok MTAL ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin final aşamasına kaldığı ödül sürecinde, EFQM Mükemmellik Modeli referans alınarak kazananlar belirlenecek.

Bursa Mükemellik Ödülleri töreni 17 Haziran Saat 18,30'da EKOHABER TV'den canlı olarak yayınlanacak. Yayın EKOHABER TV YouTube kanalı ve Ekohaber Facebook hesabından takip edilebilecek.