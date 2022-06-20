Nisanda Bursa’ya teşvik yağdı

Buna göre, söz konusu ayda 1144 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 32 milyar 552 milyon 89 bin 76 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların hayata gerçekleştirilmesiyle 31 bin 176 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektörün ülke ekonomisine güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “Nisan 2022’de düzenlediğimiz 1144 teşvik belgesiyle 31 kişiye 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz. Bu yatırımların büyük çoğunluğu da komple yeni yatırım tesisi olacak!” ifadesini kullandı.

Bursa’daki projelere 1 milyar 185 milyon liralık teşvik

Bursa’ya ise 70 yatırım teşvik belgesi alan projelerin toplam ya­tırım tutarı 1 milyar 185 milyon 881 bin 409 lira olarak hesap­landı. Yatırımların hayata geçiril­mesiyle Bursa’da 1163 kişiye istihdam sağlanması öngörülü­yor. Bursa’da nisan ayında teş­vik belgesi alan yatırımların 23’ü Nilüfer’de, 16’sı Osmangazi’de ve 12’si İnegöl’de bulunuyor. Bunla­rın yanın Kestel’de 8, Gürsu ve Yıldırım’da 3’er, Mustafakemal­paşa ve Karacabey’de 2’şer ve Ye­nişehir’de 1 yatırım nisanda teşvik belgesi almaya hak ka­zandı.

Bu yatırımların 37’si tevsi, 22’si komple yeni yatırım, 5’i moderni­zasyon, 3’ü nakil ve 3’ü de tevsi ve ürün çeşitlendirme oldu