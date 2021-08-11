MÜSİAD Bursa'dan AK Partiye ziyaret

Ziyarette, il yöneticilerinin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Refik Özen ve Atilla Ödünç de yer aldı.

Bursa ve ülke ekonomisine ve gündemdeki konulara dair görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonunda MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay tarafından, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a hediye takdim edildi.