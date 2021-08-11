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MÜSİAD Bursa'dan AK Partiye ziyaret
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ı ziyaret etti.
Gündem 11.08.2021, 10:49
Ziyarette, il yöneticilerinin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Refik Özen ve Atilla Ödünç de yer aldı.
Bursa ve ülke ekonomisine ve gündemdeki konulara dair görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonunda MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay tarafından, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a hediye takdim edildi.
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