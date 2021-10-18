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Mobilya ihracatında rekorlar sürüyor

Türkiye’nin mobilya ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde ilk kez 3 milyar doları aşarak rekor kırmaya devam etti.

Gündem 18.10.2021, 23:55
Mobilya ihracatında rekorlar sürüyor

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine, yılın 9 ayında Türkiye’den yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 4,97 milyar dolara ulaştı. Mobilya ihracatındaki artış ise yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde yapılan mobilya ihracatı ilk kez 3 milyar doları aşarak 3,07 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde en çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere olarak sıralandı. Eylül ayına bakıldığında ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 657 milyon dolar olurken, mobilyanın bu rakamdan aldığı pay 385,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 

#TÜRKİYE #mobilya #Kağıt ve Orman
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