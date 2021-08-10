Mobilya fuarına Bursa damgası

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın resmi açılış töreni, Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, İhracatçı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İHSAD) Başkanı Tuncay Sabuncu ve CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in katılımıyla gerçekleştirildi. OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, burada yaptığı konuşmada, canını dişine takarak fuara katılan firmaların ihracata günden güne katkı sağlamak adına özveri ile çalıştığını belirterek, fuarın mobilya sektörüne ve ülke ekonomisine bereket getirmesini diledi. İHSAD Başkanı Tuncay Sabuncu, 17 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen fuarın Türk mobilyasının kendi fuarı olduğunu belirterek, “Bu yıl daha da güçlü bir fuar düzenledik” diye konuştu.Bu yıl, yerli ve yabancı bin 600’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapan fuar, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun oluşturduğu 135 ülkeden 150 bini aşkın satın alma temsilcisini ağırladı. Türkiye’nin mobilya üretimindeki merkezlerinden olan Bursa adeta fuara çıkarma yaptı. 100’ü aşkın Bursa firmasının katıldığı fuarda, firmalar yeni tasarım ve trendleriyle büyük beğeni topladı.

Fuar, “Aydınlatma Özel Bölümü” ve “Döşemelik Kumaş Özel Bölümü”nde sektöre dair yenilikçi çözümleri yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.3 Ağustos’ta kapılarını açan 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 8 Ağustos’a kadar ziyaretçileri ağırlamayı sürdürdü.



