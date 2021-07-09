"Mobilite" çağrısına yoğun ilgi...176 başvuruya onay

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın ikinci çağrısı olarak 30 Nisan'da açılan "Mobilite" kapsamında ön başvurular 22 Haziran'da tamamlandı.

Çağrı kapsamında 191 proje ön başvuru aşamasını tamamladı. Değerlendirmelerin yapılmasının ardından 176 projenin ön başvurusu kabul edildi.

Ön kabulü yapılan başvurular, 19 ildeki 138 firma tarafından gerçekleştirildi. En fazla başvurunun yapıldığı iller 61 projeyle İstanbul, 29 projeyle Ankara ve 23 projeyle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.

KOBİ ölçeğindeki firmalar tarafından 83 proje başvurusu gerçekleştirilirken büyük ölçekli firmalar 93 proje başvurusunda bulundu.

Ön başvurusu kabul edilen 176 proje kapsamında 6,4 milyar lirası Ar-Ge olmak üzere toplam 28,4 milyar lira proje büyüklüğü öngörülüyor.

Bu projelerin 17 Temmuz'a kadar kesin başvurularını tamamlama imkanı bulunuyor. Bu tarihe kadar kesin başvurusunu tamamlayan projeler için değerlendirme süreçleri yürütülerek çağrı kapsamında desteklenecekler belirlenecek.

- Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı başvuruları devam ediyor

Programın üçüncü çağrısı olarak 23 Haziran'da açılan "Üretimde Yapısal Dönüşüm" başlıklı çağrıya ön başvurular ise 1 Ağustos'a kadar www.hamle.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.