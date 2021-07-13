‘Mimarlık ve Toplum’ buluşmalarının ilki yapıldı

“Dönüşen Kentler Değişen Yaşamlar” ana temasıyla yapılan panele yerel yöneticilerden, bilim insanları ve akademik oda temsilcilerine kadar çok sayıda kişi katıldı. Panelin öğleden sonraki oturumunda önemli katılımcılar bir araya geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Tülin Vural Arslan’ın oturum yöneticiliğinde, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ‘Siyasi İdeolojinin Bir Aracı Olarak Kamusal Mekanlar: Bellek ve Dönüşüm’ konusunda, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Özlem Köprülü Bağbancı da ‘Modern Mimarlık Mirasının Korunması’ konu başlığında sunumlar yaptılar. Program, oturumun ardından yapılan forum bölümü ile sona erdi.

İlki Bursa’da yapılan “Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları” ‘Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar’ temasıyla düzenlendi. Panel hakkında değerlendirmelerde bulunan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “2 gün boyunca Mimarlar Odası Genel Merkez’e ve Şubelerimize ev sahipliği yaptık. İlk gün Genel Merkez MYK toplantısını ve ikinci günde paneli yaparak pek çok konuyu yerel idarecelir, halk ve mimarlarla tartışma fırsatı bulduk” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Prof. Dr. Deniz İncedayı da, paneli Bursa’da düzenlemekten mutlu olduğunu söyledi.