Mayısta kurulan iş yeri sayısı azaldı

Verilere göre Türkiye’de mayıs ayında 4 bin 542 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Bursa’da ise bu dönemde kurulan şirket ve kooperatif sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artışla 158 oldu. Bursa bu rakamla mayıs ayında en fazla iş yerinin kurulduğu 5’inci il oldu.

Geçen aya göre azalış, geçen yıla göre artış

Mayısta ülke genelinde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47,7, kooperatif sayısı yüzde 56,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,2 azalış gösterdi. Bu ayda geçen yılın mayıs ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 ve kooperatif sayısı yüzde 51,2 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,1 geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 75 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 61,3 azaldı. Mayısta Bursa’da kapanan iş yeri sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artış göstererek 31 oldu.

İlk 5 ayda Bursa’da 1,901 iş yeri kuruldu

Yılın ilk beş ayında şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme olarak toplam 34 bin 831 iş yeri kurulurken, 8 bin 65 iş yeri kapandı. Bursa’da bu dönemde, geçen yılın ilk beş ayına göre kurulan iş yeri sayısında yüzde 24 artış görüldü. Yılın ilk beş yayında toplam bin 901 iş yerinin kurulduğu Bursa’da, kapanan iş yeri sayısı ise 422 olarak kayıtlara geçti.