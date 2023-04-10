Martta en fazla külçe altın kazandırdı

Buna göre, martta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,45 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 3,32 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,04, dolar yüzde 0,38 ve avro yüzde 0,3 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 2,62 oranında yatırımcısını üzdü.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 1,4 reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 0,79, dolar yüzde 1,44, avro yüzde 1,52 ve DİBS yüzde 4,38 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı. Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,22 kaybettirdi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,38, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.