Martta 550 bin yeni istihdam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, martta bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.

Dört gençten biri işsiz

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

İş gücüne katılım arttı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya göre 550 bin kişi arttı ve 28 milyon 89 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,8 puan artışla yüzde 44,3 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,9 puan artarak yüzde 51 oldu. İş gücüne katılan sayısı 610 bin kişi yükseldi ve 32 milyon 325 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Sanayide 480 bin yeni istihdam

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 15 bin kişi, sanayi sektöründe 480 bin kişi, inşaat sektöründe 81 bin kişi artarken hizmet sektöründe 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 22’si sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

