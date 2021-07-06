Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu’na BTÜ’den Önemli Katkı

Farklı üniversitelerden 21 bilim insanının yer aldığı Bilim ve Teknik Kurulu’nda Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz da yer alıyor. TÜBİTAK’ın da dahil olduğu çalışma kapsamında oluşturulan alt disiplinlerde ise yine Bursa Teknik Üniversitesi’nden 4 öğretim üyesi çalışma yapacak.

Oluşturulan kurul Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izlemesiyle ilgili çalışmalar yürütecek. Kurulun başkanlığını TÜBİTAK’tan Prof. Dr. Hasan Mandal üstlenirken üyeler arasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden 21 bilim insanı yer alacak. Akademisyenler bilimsel çalışmalar yürütecek.

Prof. Dr. Mete Yılmaz: Laboratuvarımızda bu tür bir çevresel felaketten yararlı bir ürün çıkarmaya çabalıyoruz.



Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel zarara neden olan müsilajdan nasıl fayda sağlanabileceği konusunda araştırmalarını sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Mete Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bizler laboratuvarımızda bu tür bir çevresel felaketten yararlı bir ürün çıkarmaya çabalıyoruz. Uzun yıllardır mikroalglerin salgıladığı müsilaj üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Mikroalgler tarafından salgılanan müsilajın pek çok biyoteknolojik kullanım alanı bulunmaktadır. Özellikle gıda sektöründe kullanılan alg kaynaklı polisakkaritler var, bunlar oldukça pahalı ve değerli maddeler. Laboratuvarımızda daha önce yürüttüğümüz çalışmalarda mikroalglerden elde ettiğimiz müsilaj maddesinin ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Örneğin antiviral etki gösterebiliyorlar. Müsilajın ayrıca çevre temizlemede ve tarımda kullanılabilme potansiyeli yüksek. Marmara denizindeki müsilaj salınımı sonrasında da doğadan topladığımız örnekler üzerinde kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik özelliklerini belirleyecek testlere başladık. Topladığımız örnekleri çeşitli güvenlik testlerinden geçirdikten sonra gıda alanında, tarımsal alanda nasıl değerlendirebiliriz onların çalışmalarını yapıyoruz. İlerleyen çalışmalarda bunların biyopestisit olarak kullanım özelliklerini inceleyeceğiz, yani tarımda kullanılan sentetik kimyasallar yerine doğal, doğada bozunabilen maddeler olarak kullanım olanaklarını araştıracağız. Diğer taraftan tarımsal arazilere, toprağa uygulandığında verimi arttırma özeliklerini inceleyeceğiz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bunlar çeşitli güvenlik testleri ve işlemlerden geçirildikten sonra kullanılabilme potansiyeline sahip. Bu çalışmalarımızdan elde ettiğimiz tecrübeyi Bilim ve Teknik Kurulumuz ile paylaşarak müsilaj konusunda hızlı bir çözüm üretmeye çalışacağız.” diye konuştu.