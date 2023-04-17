Marka ve tasarım başvurularında geçen yıl rekor kırıldı
Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) geçen yıl yapılan marka başvuruları 2021’e göre yüzde 11 artarak 212 bin 636’ya, toplam tasarım başvuru sayısı da yüzde 28 artışla 84 bin 107’ye yükseldi ve bu veriler, rekor olarak kayıtlara geçti.
TÜRKPATENT’in, marka, tasarım ve bunların tescili konusunda hayata geçirdiği çok yönlü çalışmaları rakamlara da yansıdı. Marka başvuru sayısı geçen yıl 197 bin 235’i yerli ve 15 bin 401’i yabancı olmak üzere 212 bin 636’ya ulaştı. Toplam marka başvurularındaki artış bir önceki yıla göre yüzde 11’i buldu.
Özellikle yerli marka başvurularındaki artış da dikkati çekti. Geçen yıl toplam müracaatların yüzde 93’ünü oluşturan yerli marka başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Markalaşmada en fazla öne çıkan il 84 bin 896 başvuru ve 63 bin 39 tescille İstanbul oldu. Bu kenti 16 bin 101 başvuru, 11 bin 470 tescille Ankara ve 12 bin 963 başvuru, 9 bin 68 tescille İzmir takip etti. Geçtiğimiz yıl Bursa’da 6 bin 367 markanın tescili yapıldı. Markaların yanı sıra tasarım başvurularındaki artış da dikkati çekti.
Geçen yıl toplam tasarım başvurularının yüzde 93’ü yerli başvuru sahipleri tarafından yapıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla yerli tasarım başvuru sayısı 78 bin 268 olarak gerçekleşti.