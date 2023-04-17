Marka ve tasarım başvurularında geçen yıl rekor kırıldı

TÜRKPATENT’in, marka, tasarım ve bun­ların tescili konusunda hayata geçirdiği çok yönlü çalışmaları rakamlara da yan­sıdı. Marka başvuru sayısı geçen yıl 197 bin 235’i yerli ve 15 bin 401’i yabancı olmak üzere 212 bin 636’ya ulaştı. Top­lam marka başvurularındaki artış bir ön­ceki yıla göre yüzde 11’i buldu.

Özellikle yerli marka başvurularındaki artış da dikkati çekti. Geçen yıl toplam müracaatların yüzde 93’ünü oluşturan yerli marka başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Markalaşmada en fazla öne çıkan il 84 bin 896 başvuru ve 63 bin 39 tescille İstanbul oldu. Bu kenti 16 bin 101 başvuru, 11 bin 470 tescille An­kara ve 12 bin 963 başvuru, 9 bin 68 tes­cille İzmir takip etti. Geçtiğimiz yıl Bursa’da 6 bin 367 markanın tescili ya­pıldı. Markaların yanı sıra tasarım başvu­rularındaki artış da dikkati çekti.

Geçen yıl toplam tasarım başvuruları­nın yüzde 93’ü yerli başvuru sahipleri ta­rafından yapıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla yerli tasarım başvuru sa­yısı 78 bin 268 olarak gerçekleşti.