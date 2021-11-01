Makinecilerin Blechexpo çıkarması

Makine sektörünün Avrupa’daki en büyük buluşmalarından Blechexpo, makine sektörünü buluşturdu. Almanya’nın Stuttgart kentinde 26 – 29 Ekim tarihleri arasında bu yıl 15’ncisi düzenlenen fuara dünyanın dört bir yanından makine üreticileri ve ziyaretçiler katıldı. Fuarda 19 Bursa firması da katılımcı olarak yer alırken, bu firmaların en son teknoloji ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Makine sektörünün kalbinin attığı Blechexpo 2021’de sektörde yaşanan son gelişmeleri ve yeni teknolojileri yerinde incelemek üzere sektörün önemli isimlerinden, Beka – Mak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner de Stuttgart’taydı. Çetiner, Blechexpo Fuarı’nı Ekohaber okurları için gezdi, inceledi ve görüntüledi.

İşte Engin Çetiner’in gözünden, kendi fotoğraflarıyla Blechexpo değerlendirmesi:

Almanya’nın Stutgart şehrinde 2 yılda bir düzenlenen, Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı Blechexpo bu yıl 26-29 Ekim tarihlerinde yapıldı. Pandeminin etkisi ile uzun bir süre fuarlara katılım sağlayamayan firmalar ürünlerini Blechexpo’da sergileme fırsatı buldu. Türkiye’den birçok firmanın yer aldığı bu fuarda, 19 katılımcı ile Bursa firmaları adeta gövde gösterisi yaparak, ürünlerini başarılı bir şekilde tanıtma imkanı buldu. Makine sektöründe faaliyet gösteren firmalar fuarda son teknolojik ürünlerini tanıtarak tüm ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Fuarda dikkat çeken en önemli konu ise Bursalı firmaların imalat sektöründe dünya markası haline gelmiş olmasıydı. Son zamanlarda çok önem verilen yeşil enerji, çevreci üretim ve Endüstri 4.0 teknolojisine uyumlu makineleri imal eden Bursa firmaları, yenilikçi ve inovatif ürünleriyle tüm ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı başardı.

“Bursa firmaları ürünleriyle göz doldurdu”

Blechexpo’ya dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Türkiye’de üretilen makinelerin de kalite ve teknoloji açısından her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, Bursa’nın makine imalat sektöründe marka konumuna geldiğini ve Bursalı firmalarla çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Bursalı firmaların fuarda sergilediği ürünler uluslararası ölçekte makine satışı yapan çok sayıda şirket yetkilisini de etkiledi. Bursalı makinecilerin ürün kalitesinden ve yenilikçi teknolojilerinden etkilenen yetkililer, 24 Kasım’da Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’na katılarak firmaları tekrar ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

“Ziyaretçi sayısı azaldı, siparişler arttı”

Pandeminin etkisi ile ziyaretçi sayısının geçmiş yıllara göre az olması başta olumsuz bir algı uyandırsa da, Blechexpo 2021’e gelen ziyaretçilerin iş odaklı olması ve fuar süresince firmaların aldığı siparişler, fuarın verimini artıran ve katılımcı firmaları memnun eden önemli bir unsur oldu. Fuara katılan üretici firmaların ortak fikri de, sadece iş yapmak isteyen şirket yetkililerin ve alıcıların fuara gelmesinin hem kendilerine ürünlerini tanıtmak için yeterli zaman kazandırdığı hem de gerçekleştirdikleri birebir görüşmeler neticesinde uzun süreli iş imkanı yakaladıkları yönünde. Bu noktada sipariş sayılarının önceki yıllarda düzenlenen fuarlara göre artış göstermesi, pandemi ile azalan iş yükünün tekrar canlanması hatta artması olarak değerlendirildi.

Katılımcı firmalar Blechexpo’yu

değerlendirdi

“Yenilikçi firmalar bir adım önde”

Blechexpo 2021’ye lineer köprülü 6 kW gücünde Rex Hybrid ve profesyonel boru ve profil kesim makinesi NK – T160 modelleriyle katılan Nukon Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Körüstan bu modellerinde de müşterilerine özel çözümler sunmaya devam ettiklerini söyledi. Sektörde yerli ve yabancı üreticiler arasında her daim bir rekabet olduğunu vurgulayan Körüstan, “Teknolojiyi takip eden ve yenilikçi makineler üreten firmalar her zaman öne çıkıyor. Biz de firma olarak son teknolojiye sahip, akıllı makineler sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda müşteri ve bayilerle olan iş bağlantılarımızı geliştirmek açısından Blechexpo’dan çok memnunuz” dedi.

Fuar beklentileri karşıladı

Fuarda silindir ve kordon makineleri ile daire kesme makaslarını belirten Bölük Makine Ortağı Gürkan Uzunlar, tüm ürün gruplarındaki makinelerine çok güvendiklerini ve bekledikleri gibi fuarda ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Pandemiyle geçen dönemin ardından hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin fuarları özlediğini gözlemlediklerini söyleyen Uzunlar, Blechexpo’nun beklentilerini karşıladığını ve yoğun bir fuar geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Yenilikçi ve pratik ürünlere yoğun ilgi

Sac metal şekillendirme sektöründe 40 yıla yakın tecrübesiyle farklı OEM firmalarına hizmet veren Vatan Pres’in İş Geliştirme Müdürü Ufuk Badır ise araçların hafifletilmesine yönelik yaptıkları çalışmaların ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Badır, fuarda yeni, hızlı, pratik ve teknolojik ürünlere ve bunlara imal edebilecek makinelere yoğun talep olduğunu belirterek, Vatan Pres’e yönelik ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını ve Almanya’da iş ofisi açmayı düşündüklerini kaydetti.