Makinecilerimiz ABD’de gövde gösterisi yaptı

Pandemi nedeniyle durma noktasına gelen fuar organizasyonları, salgının olumsuz etkilerinin azalmasıyla birlikte yeniden hız kazandı. Makine sektörünün uluslararası anlamda en büyük fuarlarından olan FABTECH 2021’e Türkiye’den de hem firma hem de ziyaretçi olarak yoğun katılım oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago kentinde 13 – 16 Eylül tarihlerinde düzenlenen FABTECH 2021 Fuarı’nda makine sektöründeki son teknoloji ürünler sergilenirken, fuara dünyanın dört bir yanından katılan üreticiler, uzun bir aradan sonra müşterileriyle fiziksel ortamda görüşme fırsatı yakaladı. FABTECH 2021 Fuarı’nda Bursa’nın önde gelen makine üreticileri yer aldı. Durmazlar Makina, Ermaksan, Baykal Makina, Akyapak Makine, Beka – Mak ve Şahinler Metal Makina fuarda sergiledikleri ileri teknoloji ürünlerle Bursa’nın sektördeki gücünü sergilediler. Bozkurt Plant Engineering de sunduğu hizmetleri fuara dünyanın dört bir yanından katılan ziyaretçilere anlatma fırsatı yakaladı.

Ermaksan

ErmakUSA isimli şirketiyle, Ermaksan ve Ermaksan Additive olmak üzere fuarda iki ayrı stant açan firma, Ermaksan standında; performans ve yüksek verimlilik sağlayan FIBERMAK GEN-5 lazer kesim makinesi, fiyat/ performans ürünü HAWK lazer kesim makinesi, çevreci EVO III, hibrit abkant, çevreci GREEN PRESS FX SERVO (6521)- servo elektrikli abkant, SPEED BEND PRO, POWER BEND FALCON 3760X220 ton ve diz boşluklu koltuklu POWER BEND SEATER 1270-60 gibi ürünlerini sergiledi. Firma, Ermaksan Additive standında ise ENAVISION 120 isimli 3D eklemeli imalat makinesini sergiledi. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, fuarda 4 gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle verimli iş görüşmelerine imza attıklarını kaydetti. Ar – Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri yeni ürünlerin ziyaretçilerin takdirini topladığını belirten Özkayan, “Büyük önem verdiğimiz AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimiz çerçevesinde, ürün geliştirme, yazılım teknolojileri ve know-how’ı elimizde bulunan parçaların üretimi konusunda, sürdürülebilir başarı odaklı faaliyetlere yoğunlaşmış durumdayız. Küresel düzeydeki markalaşma çalışmalarımız doğrultusunda, sahip olduğumuz teknolojiyi daha da geliştirmek adına çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Akyapak Makine

Ürettikleri çelik konstrüksiyon hatları ile alanında dünyanın tercih ettiği markalardan olan Akyapak Makine, FABTECH 2021’de çelik yapı ve konstrüksiyon sektöründe ileri teknik çözüm sunan CNC flanş delme modeli AFD ve CNC delik delme, markalama ve kesme hattı 3 ADM 1200 modelleriyle yer aldı. Firma bunların yanında sektörün beklentilerine cevap verecek ürünlere de standında yer verdi. Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak, ABD’de yerinde satış ve servis hizmeti sunabilmek adına gerçekleştirdikleri yatırımı anımsatarak, “AkyapakUSA yapılanmamız sayesinde satış ve servis taleplerine hızlı yanıt vererek rekabet gücümüzü gösteriyoruz. AkyapakUSA için FABTECH Fuarı müşterilerimiz ile buluşmaya ve işbirliklerimizi güçlendirmeye aracı oldu. Pandemi sürecinde bayi ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak teknolojik altyapıya yatırım yapmanın çok büyük faydasını görmüş olsak da, tüm sektör oyuncuları karşılıklı görüşmeleri özlemiş görünüyordu. Yeni iş bağlantılarının oluşturulmasına yönelik beklentilerimizi karşılayan Fabtech’in ziyaretçi ve katılımcı kalitesini koruduğunu gözlemlemekten de ayrıca memnuniyet duyduk” dedi.

Beka – Mak

Tam otomatik servo sürüş ve kesim sistemiyle yüksek kesim adetlerinde ağır metal, profil ve boru kesimlerinde üretimi maksimuma çıkarmak adına tasarlanan makinesini fuarda sergileyen Beka – Mak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner’in fuar hakkındaki değerlendirmesi şöyle oldu; “FABTECH, Covid – 19 salgınıyla geçen süreçte 2 yılın ardından düzenlenen en büyük uluslararası fuar oldu. Pandemi tedirginliği ve vize kısıtlamaları nedeniyle birçok Uzakdoğulu firmanın fuara katılmamasına rağmen katılımcı sayısı beklenenin üstünde oldu. Türkiye’den de birçok firma eskiden olduğu gibi fuarda yerini aldı. Hem katılan ziyaretçi hem de yapılan iş anlaşmalarının yüksek oranda olması katılımcı firmaları memnun etti. Ayrıca ziyaretçi profilinin sadece iş odaklı olması da bu yıl ki fuarın dikkat çekici noktalarından oldu. Bu durum fuarın verimliliğini de artırdı. Fuar boyunca yapılan satışların katılımcı firmaların beklentilerinin üzerinde olmasının, onlara 2022 yılının sonuna kadar iş yapma imkanı sağladığı kanaatindeyim.”

Durmazlar Makina

60 yılı aşkın tecrübesiyle, müşteri taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmek adına 2 binden fazla çalışanıyla 156 ülkede faaliyet gösteren Durmazlar Makina, fuara Durma North America markası adı altında katılım gösterdi. Güçlü altyapısı ve Endüstri 4.0’a uygun üretimiyle havacılıktan savunmaya ve otomotive kadar endüstrinin her alanında kullanılabilen makineler üreten Durmazlar Makine fuarda ilgi odağı firmalar arasında yer aldı. Firma, ABD pazarından daha fazla pay almak ve müşterilerine yerinde hizmet sunabilmek adına 2018 yılında gerçekleştirdiği Durma North America yatırımının ardından, fuarla birlikte tanınırlığını pekiştirecek önemli bir adım attı.

Şahinler Metal Makina

Ürettikleri silindir kıvırma makinaları, profil ve boru kıvırma makinaları, hidrolik kombine makaslar ve zımbalar, sac işleme makinaları, hidrolik presler, bombe makinaları ve preslerle 60 yıldan uzun süredir Bursa makine sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Şahinler Metal Makina da FABTECH 2021’de yer aldı. Firmanın son teknolojiye uygun ve kullanıcı ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek adına geliştirdiği 3 ve 4 toplu hidrolik silindir makinaları, profil kıvırma makinaları ile daire sac kesme ve kenar bükme makinası katılımcılardan büyük ilgi gördü. Şahinler Makina adına fuara katılan Şahinler Makina Yurtdışı Satış Müdürü Cüneyt Yılmaz, fuara beklenenden daha fazla katılım olduğuna dikkat çekerek, firma olarak FABTECH’de yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Baykal Makine

Dünya pazarında Türk makine sektörünü temsil eden öncü kuruluşlardan olan Baykal Makina, sac işleme makineleri alanında ürettiği ileri teknoloji ürünleri fuarda sergileme fırsatı buldu. Firmanın öne çıkardığı ürünlerin başında da BLE – PRO 1530 geldi. FABTECH 2021’de yerini alan Bursa’nın köklü makine üreticilerinden Baykal Makina, lazer kesim sistemi olan BLE – PRO 1530’ü beğeniye sundu. Ekonomik yatırım ve düşük işletim maliyeti ile ihtiyaçlara en ideal çözümü sunmak hedefiyle tasarladığı BLE – PRO, sağlamlığının yanında, yenilikçi kavramlar kullanılarak üretilen ve tek parça olarak tasarlanan rijit gövdesi sayesinde kullanıcılarına en az hatayla işlem yapma imkanı sağlıyor. Baykal Makina bu ürünün yanında sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek için imal ettiği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.