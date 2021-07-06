Makine üreticilerine ‘teşvik’ müjdesi

Yerli ve yeşil yatırımlara destekler arttı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 29 Haziran 2021 tarih ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yerli makine imalat sanayisinin teşvik edilmesi gayesi gözetilerek Türkiye’de uygun üretim kapasitesi bulunan makine ve teçhizatlar, ithal edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesine dahil edilmekle birlikte gümrük vergisi muafiyetinden yararlandırılmayacak. Belirli bölgelerde imalat sanayisi yatırımlarına ve stratejik yatırımlara sağlanan faiz veya kar payı desteğinin üst sınırı ve tutarı artırılarak yatırımcıların faiz veya kar payı yüklerinin azaltılması amaçlanacak.

Değişiklik kapsamında kadın ve genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılacak.

Su tasarrufu ve atık azalımı teşvik edilecek Remi Gazete’de yayımlanan kararla çevre yatırımlarımın kapsamı genişletildi ve TÜBİTAK’ın proje onayı şartı getirildi. Çevre yatırımı, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün vereceği proje onayında en az yüzde 15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar” şeklinde tanımlandı.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere asgari sabit yatırım tutarları artırılarak, sabit yatırım tutarlarının reel değerlerini koruması sağlanacak.

Ayrıca finansal kiralamaya konu makine teçhizata ait asgari toplam tutarlar her bir bölge için artırılarak reel değeri korunacak.Kararın hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.