Lojistikte yeni dönem
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar” yürürlüğe konuldu.
Karar ile Türkiye’de lojistikle ilgili faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, lojistikle ilgili stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması ile Ulaştırma ve Ulaştırma ve Lojistik Master Planının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’na ise Türkiye’de kurulacak lojistik merkezlerin yer ve kapasitelerinin belirlenmesi, merkezlerin kurulması ve sektördeki paydaşların üstlenecekleri rol ve yetkilerin belirlenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konulacak.
Karar kapsamında hayata geçirilecek Lojistik Koordinasyon Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanlık, başkanlık ve kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşacak.
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