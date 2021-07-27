Lima Lojistik Ankara’da

Müşteri odaklı ve dinamik hizmet anlayışı ile Bursa’da kurulan ve lojistik hizmetlerinde kısa sürede büyümeyi başaran Lima Lojistik, 6’ncı şubesiyle Ankara’da hizmet vermeye başladı. Dünya pazarında yer edinebilecek bir marka olmak hedefiyle yola çıkan ve Bursa’nın ardından İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Balıkesir’de şubelerini açan Lima Lojistik, son olarak hizmete açtığı Ankara şubesiyle, Başkent’te de havayolu, demiryolu, intermodal ve fuar lojistiği alanında hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lima Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, “Lima Lojistik olarak Bursa, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir ve İzmir’in ardından artık Başkent Ankara’dayız” dedi.