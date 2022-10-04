Küresel İnovasyon Endeksi’nde tarihi rekor

2022 Küresel İnovasyon Endeksi, Birleşmiş Milletler’in İsviçre merkezli kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından “İnovasyon Odaklı Büyümenin Geleceği Nedir?” ana temasıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı.

132 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye, yükseliş trendini sürdürdü ve 37’ncilikle tarihindeki en iyi sıraya ulaştı.

Son iki yılda 14 basamak yükselen Türkiye, endekste ilk defa ilk 40 içerisine girmeyi başardı. Türkiye ayrıca, üst-orta gelir grubu ülkeler arasında 4. sıradaki yerini korudu.

Üst-orta gelir grubu ülkeler arasında Türkiye, 7 ana bileşenin altısında, grup ortalamalarının üzerinde performans sergiledi. Türkiye’nin en iyi performans gösterdiği bileşen ise “Yaratıcı Çıktılar” oldu. Bu bileşende Türkiye, geçen yıla göre 20 basamak yükselişle 15. sırada yer alarak Kuzey Afrika/Batı Asya grubu ülkeleri arasında birinci oldu. “Piyasaların Çok Yönlülüğü” bileşeninde ise 12 basamak yükselişle 37. sırada yer aldı. Bu yıl inovasyon çıktılarında, girdilerinden daha iyi performans sergileyen Türkiye, 6 göstergede ilk 10 içerisinde yer almayı başardı. Türkiye “kökene göre endüstriyel tasarımlar” göstergesinde ise 132 ülke arasında birinci oldu.