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Koza24 3. yaşa “Merhaba” dedi
Gündem 17.01.2023, 00:34
Meslek büyüklerimiz Serdar Ömeroğulları ve Okan Tuna’nın Bursa medyasına yeni bir soluk getirmek üzere kurduğu Koza24, 2 yılı geride bırakarak 3’ncü yaşına “Merhaba” dedi. Serdar abi ve Okan abi başta olmak üzere tüm ekibi kutluyor, başarılar diliyoruz.
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