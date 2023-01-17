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Koza24 3. yaşa “Merhaba” dedi

Gündem 17.01.2023, 00:34
Koza24 3. yaşa “Merhaba” dedi

Meslek büyüklerimiz Serdar Ömeroğulları ve Okan Tuna’nın Bursa medyasına yeni bir soluk getirmek üzere kurduğu Koza24, 2 yılı geride bırakarak 3’ncü yaşına “Merhaba” dedi. Serdar abi ve Okan abi başta olmak üzere tüm ekibi kutluyor, başarılar diliyoruz.

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