Koza24 3. yaşa “Merhaba” dedi

Meslek büyüklerimiz Serdar Ömeroğulları ve Okan Tuna’nın Bursa medyasına yeni bir soluk getirmek üzere kurduğu Koza24, 2 yılı geride bırakarak 3’ncü yaşına “Merhaba” dedi. Serdar abi ve Okan abi başta olmak üzere tüm ekibi kutluyor, başarılar diliyoruz.