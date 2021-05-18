Konut satışlarında rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Nisanda satılan konut sayısı marta göre yüzde 13,82 azaldı. Martta 111 bin 241 konut satılmıştı.

İstanbul 19 bin 260 konut satışı ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul’u 9 bin 126 konut satışıyla Ankara, 5 bin 505 konut satışıyla İzmir izledi. Bursa ise 3 bin 472 satış ile en fazla konut satışının gerçekleştiği beşinci il oldu.

Bu dönemde Bursa’da satışlar, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 118 artış gösterdi.

Yabancılara 4 bin 77 konut satıldı

Türkiye genelinde nisanda yabancılara 4 bin 77 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 416,1 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, nisanda ilk sırayı 2 bin 9 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 859 konut satışıyla Antalya, 228 konut satışıyla Ankara, 197 konut satışıyla Mersin ve 131 konut satışıyla Bursa izledi.

İlk satışın payı yüzde 30,5

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212’ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 olarak kayıtlara geçti.

Satışlar ocak-nisan döneminde azaldı

Ocak-nisan döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde ipotekli konut satışı yüzde 55,8 gerileyerek 64 bin 730’a düşerken, diğer satış türleri yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582’ye, ikinci el konut satışları da yüzde 4,7 düşerek 249 bin 331’e geriledi.