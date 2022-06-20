Konut satışlarında rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış ista­tistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut sa­tışları mayısta geçen yılın aynı ayına kı­yasla yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Mayıs satılan konut sayısı nisan ayına göre yüzde 7,7 düştü. Nisanda 133 bin 58 konut satılmıştı.

İstanbul 22 bin 148 konut satışı ile ma­yısta en fazla konut satılan il oldu. Bu ili 11 bin 497 konut satışı ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.

Bursa’da ise mayıs ayında konut satış­ları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,4 artarak 4 bin 323 oldu. Mayıs ayında satı­lan konut sayısı nisan ayına göre yüzde 10,9 düştü. Bursa’da nisanda 4 bin 851 ol­muştu.

Bu dönemde ipotekli satışlar geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 181,5 arta­rak bin 84, diğer satışlar ise yüzde 296,9 artarak 3 bin 239 oldu.

Mayıs ayında Bursa’da sıfır konut satış­larında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,7, ikinci el konut satışlarında yüzde 133,9 artış yaşandı. Geçen ay Bursa’da bin 108 sıfır konut satılırken, ikinci el konutta bu rakam 3 bin 215 oldu. Bursa’da sıfır konutların toplam satış için­deki payı 25,6 oldu.

Türkiye genelinde yıllık bazda yüzde 235,7 artışla yabancıya 5 bin 962 konutun satıldığı mayıs ayında, Bursa’da ise yıllık bazda yüzde 221,9 artışla 132 konut sa­tıldı.

Sektör temsilcileri Türkiye ve Bur­sa’daki konut satış rakamlarını Ekoha­ber’e değerlendirdi.

Naci ŞAHİN / Burçin İnşaat YKB

Rakamlar daha da artacak

Konut fiyat artışlarında, enflasyon karşısında parasının değer kaybetmesini istemeyen vatandaşların, faizlerin de düşük olmasından dolayı konut satın almaya yönelmesi etkili oldu. Ben, rakamların bu denli artmasında yabancıların etkisinin de olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paket henüz yeni sayıldığından bundan sonraki aylarda bunun olumlu etkilerini daha net göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla konut satış rakamlarının önümüzdeki aylarda daha fazla artacağını düşünüyorum. Tabii bu noktada düşük faiz oranlarının devam etmesi ve dövizin artmaması oldukça önemli.

Şeref DEMİR

Akyükselen İnşaat YK Bşk. Yrd.

Artış doğru analizi engelliyor

2022 Mayıs ayında konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100’ün üstünde artış göstermesini bir sebebe bağlamak doğru analiz yapmamızı engeller. Türkiye’de 2015 yılından, 2021 yılına kadar yıllık 1.3 milyon ile 1.5 milyon arası konut satışı gerçekleşmiştir. Buradan yola çıkarak aylık ortalama konut satışının yaklaşık 120.000 adet olduğunu bulabiliriz. Bu ay ki konut satışı 122.768 adet. Dolayısıyla 6-7 yıllık süreç göz önünde bulundurulursa aylık ortalamaya yakın bir sayı olduğu söylenebilir. Fakat asıl ilginç olan kısmı emtia ve lojistik fiyatlarının astronomik artışından dolayı konut fiyatlarındaki artışa rağmen satışların bu orana ulaşması. Bunun sebepleri üzerinde duracak olursak konut satışında ki artış oranının yüksek olmasına anlamlı bir tespit bulma imkanımız olur.

Pandemiden dolayı geçen dönemlerde ki satış oranlarının ortalamanın altında olması satış oranını yüksek gösteren nedenlerden biri. Artan enflasyon da gayrimenkulün değer koruma ürünü olarak görülmesi bunu neticesi olarak yatırım amaçlı alımların artması satış oranını artırmakta. Bütün dünyada gayrimenkul fiyatlarında artış söz konusu. Nitelikli, depreme dayanıklı çağın ihtiyaçlarına cevap verecek konutlara olan ihtiyacın fazlalığı satış oranını etkileyen faktörlerden biri. Ülkenizde 6-7 milyon riskli yapı mevcut, buralarda oturanlar depreme dayanıklı, sosyal donatı alanlarının fazla olduğu modern yeni yapılara sahip olmak için büyük çaba harcamaktalar.

Konut kredi oranlarının cazip hale gelmesinin satışlarda etkisi de mutlaka olmuştur. Çünkü satılan konutların4’te 1’i ipotekli konutlardan oluşmakta. Haziran ayında 250.000 dolar olan yabancılara vatandaşlık hakkının verilmesi miktarının 400.000 dolara çıkarılması nedeniyle yabancı satışlarının artışı azda olsa görülmekte.

Buna benzer nedenler konuta olan talebi arttırmakta, ihtiyacın fazla olması bu talebin devam edeceği kanaatini oluşturmaktadır. Mevcut talebin karşılanması, orta gelirli vatandaşın konut alabilmesi için fiyatların uygun düzeylere çekilmesi gerekir.

Yusuf ŞEHİTOĞLU

Şehitoğlu İnşaat YK Başkanı

Yeni projelerin sayısı az

Konut satışlarındaki yaşanan artış Türkiye genelinde de benzer bir seyir izliyor. Baz etkisinin yanında en büyük etken tüketici tarafında gayrimenkulün bir yatırım aracına dönüşmesidir. Konut fiyatlarında senelik fiyat değişimlerini incelediğimizde alternatif yatırım araçlarına göre çok daha fazla getiri sağlaması dolayısıyla tüketici sadece ihtiyacın dışında gayrimenkule yönlenmiştir.

Yaşanan fiyat artışları nedeniyle gayrimenkul yatırımına yönelenler için avantajlı bir paket diyebilirim. Ancak ilk defa konut alacaklarla sınırlandırılması tüketici tarafında sınırlandırma yaşatmaktadır.

Gayrimenkul ihtiyacın yanında her zaman için güvenli bir yatırım aracıdır. Bu noktada aslında olması gereken yere konumlanmıştır. Gayrimenkulün güvenli liman olması ve diğer yatırırım araçlarına göre daha fazla kazanç sağlaması tüketici için tercih noktası olacaktır.

Burada kritik nokta yeni başlayan projelerin sayısının az olmasıdır. Maliyetlerdeki artışlar sektörün yatırım iştahını azaltmakta ve bu süreç fiyat artışlarına yansımaktadır. Açıkçası fiyat artışların kontrol altına alınabilmesi için tedarikçi/üreticilerin enerji ve akaryakıt maliyetlerinde desteklemenin önemli olduğunu düşünüyorum