Konut satışlarında rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde kasımda 178 bin 814 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre yüzde 30,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artış gösterdi. Kasım ayında konut satışlarında yaşanan rekor artışı değerlendiren sektör temsilcileri döviz kurlarında yaşanan artışın konutu cazip bir yatırım aracına dönüştürdüğünü aktardı. Sektör temsilcileri, kamu bankalarının faiz indirimi kararının ipotekli satışlardaki rekor artışı da beraberinde getirdiğinin altını çizdiler.

6 bin 552 konut satıldı

Bursa’da ise konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,7, ekim ayına göre ise yüzde 38,6 artarak 6 bin 552 olarak kayıtlara geçti. Bursa bu rakamla kasımda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından en fazla konutun satıldığı 5’nci il olarak kayıtlara geçti.

Satışların yüzde 35’i sıfır konutta

Bu dönemde Bursa’da ipotekli satışlarda da artış yaşandı. Söz konusu ayda geçen yılın kasım ayına kıyasla ipotekli konut satışı yüzde 61,8 artışla bin 586 oldu.Kasım ayında Bursa’da satılan konutların yüzde 34,7’ü sıfır konutta, yüzde 65,3’ü ikinci elde gerçekleşti. Bu ayda Bursa’da 2 bin 277 sıfır konut, 4 bin 280 ikinci el konut satıldı.

11 ayda yüzde 11 düşüş

Ocak – kasım arasındaki döneme bakıldığında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 9,1 düşüşle 1 milyon 393 bin 335 olarak kayıtlara geçti. Bursa’da da yılın ilk 11 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azaldı. Ocak – kasım arasında Bursa’da toplam 45 bin 604 konut satıldı. Yılın ilk 11 ayında ipotekli konut satışlarındaki azalış dikkat çekti. Bu dönemde Türkiye genelinde ipotekli satışlar, geçen yılın ocak – kasım ayına kıyasla yüzde 55,3 azalırken, Bursa’da bu oran yüzde 57 oldu.

Şeref DEMİR

Akyükselen İnş. YK Bşk. Yrd.

Kasım ayında adeta konut satış patlaması yaşandı. Astronomik oranda artan inşaat malzeme fiyatları, konut fiyatlarına aynı oranda yansıtılmadı. İleriye doğru konut fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunun bilinmesi, yoğun alım talebini oluşturdu. Bununla birlikte tasarrufunu döviz ve altında tutanlar için fiyatı uygun olan konutlara yatırım yapmak cazip hale geldi. Ocak-kasım döneminde iç piyasada konut satışlarında geçen yıla göre azalma görülmesine rağmen aynı dönemde yabancıya yapılan satışlar yüzde 40 arttı. Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler, yabancılar için Türkiye emlak piyasasının cazibesini artırdı.

Verilere bakıldığında kasım ayında kredili satışlarda da patlama yaşandığı görülüyor. Kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürmesi, fiyatları artma eğiliminde olan konutlar için alım fırsatı oluşturdu. Ancak, inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışları ve kısıtlı imar alanları konut üreticilerinin maliyetlerini geçen yıla göre iki kattan daha fazla artırdı. Buna malzeme tedarikinde yaşanan sıkıntıların da eklenmesi müteahhitleri bekle gör moduna getirdi. Bitmiş konut stokunun olmaması, imalatları devam eden konutların büyük çoğunluğunun satılması önümüzdeki süreçte konut talebinin karşılanamayacağını gösteriyor. Bunun sonucu olarak da konut fiyatlarında ve kiralarda artışlar yaşanması kaçınılmazdır.

Muhammet ADİLOĞLU

Adiloğlu Grup YK Başkanı

Kasım ayında Türkiye genelinde ve Bursa’da konut satışlarında önemli bir artış olduğu aşikar. Fakat son iki yıldaki olağan dışı gelişmelerden dolayı bu rakamı geçen yıl ile kıyaslamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Konut satışlarının geçen aya göre ciddi oranda artmasında, döviz ve kıymetli madenlerdeki ciddi artışlar ile yastık altı diye tabir ettiğimiz yatırımların piyasa çıkması ve döviz kurlarının etkisi ile yabancı yatırımcıların daha fazla konut alımına yönelmesi etkili oldu. Konut fiyatlarında dövizdeki gibi ani hareketlenmeler olmadığı için yatırımcıların bu süreci iyi değerlendirdiğini gözlemliyoruz. Kamu bankalarının konut kredi faizlerini indirmesi piyasada olumlu bir algı oluşturdu. Daha önceki indirim dönemlerine göre kredili satışlar çok alt seviyelerde olsa da genel olan bu kararın vatandaşlar üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Yusuf ŞEHİTOĞLU

Şehitoğlu İnşaat YK Başkanı

Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle ihracatın artması ve şirket kapasitelerinin yetersiz kalmasıyla birlikte iç piyasada inanılmaz derecede malzeme sıkıntısı ve fiyat artışları yaşıyoruz. Yerine koyma maliyetlerindeki oynaklıklardan dolayı tedarikçiler mal satmak istemiyorlar. Sonuç olarak malzeme maliyetinin artışları direk olarak konut fiyatlarına da yansıyor. Maliyet artışlarının oldukça oynak olduğu piyasada, inşaat şirketleri olarak bizler de bu artışları konutlara yansıtmak durumunda kalıyoruz. Hal böyle olunca konut piyasasındaki artış tüketici tarafında bir kazanca dönüşüyor. Bugün 10 liraya alınan mal piyasanın artışıyla yarın 12, öbür gün 15 oluyor. Sonuç olarak tüketici tarafında konut sektörü bir yatırım aracına dönüştü diyebiliriz. Diğer taraftan kurlardaki yükseliş, dolayısıyla yabancı para ve altından kazanç elde edenler de birikimlerini konuta yatırmayı tercih etmekte ve bu da satış rakamlarına yansımaktadır. Faiz indirimlerinin piyasaya direk yansıdığını düşünmüyorum. Çünkü özel bankaların kredi verme iştahı yok. Kamu bankalarındaysa aynı iştahsızlık var ki kredi kullanmak isteyenlere limitlemelerle istenilen tüm tutarlar verilmemektedir. Burada faiz indiriminden ziyade kredi kullanabilen tüketici, enflasyon ve kur etkisiyle artan konut fiyat artışlarının faiz giderinden daha düşük olması sebebiyle yaşanan artışı görüyoruz. Eş zamanlı olarak mal ticaretinde takas yönteminde konutlar kullanılmakla birlikte inşaat şirketlerinin alternatif finansman yöntemleri de tüketiciye sunulmaktadır.

