KENTSEV ödüllerine Bursa damga vurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliğiyle “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kent­sel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” tema­sıyla hayata geçirilen 7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi İs­tanbul’da yapıldı. Türkiye genelinden pek çok il ve ilçe belediye başkanları ile KENTSEV yönetim kurulu üyelerinin ka­tıldığı kongrede, örnek projelere imza atan belediyelere ‘Kentsel Dönüşüm Ba­şarı ve Teşvik’ ödülleri verildi.

KENTSEV 7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üç projesi ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşıbaşı Hanlar Projesi, En İyi Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan Belediye kategorisinde başarı ödülü ka­zandı. En İyi Akıllı Şehir Geliştiren ve Uy­gulayan Belediye kategorisinde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gönülbağı Projesi ile başarı ödülü ve Açık Veri Platformu Projesi ile teşvik ödülü aldı. En İyi Riskli Alan İlan Belediye kategorisinde Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana Projesi başarı ödülüne layık görülürken, İnegöl Beledi­yesi’nin Turgutalp Mahallesi Projesi’ne teşvik ödülü verildi. Gemlik Belediyesi ise Gemlik Projesi ile En İyi Kentsel Tasa­rım ve Yenileme Yapan Belediye dalında teşvik ödülü almaya hak kazandı.