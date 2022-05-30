KENTSEV ödüllerine Bursa damga vurdu
7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde başarı ve teşvik ödüllerini kazanan belediyeler belli oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 ödülle törene damga vururken, Yıldırım, İnegöl ve Gemlik belediyeleri de başarılı projeleriyle ödüle layık görüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliğiyle “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” temasıyla hayata geçirilen 7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi İstanbul’da yapıldı. Türkiye genelinden pek çok il ve ilçe belediye başkanları ile KENTSEV yönetim kurulu üyelerinin katıldığı kongrede, örnek projelere imza atan belediyelere ‘Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik’ ödülleri verildi.
KENTSEV 7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üç projesi ödüle layık görüldü.
Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşıbaşı Hanlar Projesi, En İyi Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan Belediye kategorisinde başarı ödülü kazandı. En İyi Akıllı Şehir Geliştiren ve Uygulayan Belediye kategorisinde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gönülbağı Projesi ile başarı ödülü ve Açık Veri Platformu Projesi ile teşvik ödülü aldı. En İyi Riskli Alan İlan Belediye kategorisinde Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana Projesi başarı ödülüne layık görülürken, İnegöl Belediyesi’nin Turgutalp Mahallesi Projesi’ne teşvik ödülü verildi. Gemlik Belediyesi ise Gemlik Projesi ile En İyi Kentsel Tasarım ve Yenileme Yapan Belediye dalında teşvik ödülü almaya hak kazandı.