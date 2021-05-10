KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’de Mart 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken, KDV mükellefi sayısı ilk defa 3 milyonu aştı.

KDV mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 217 bin 245 kişi (yüzde 7,8) artarak 3 milyon 4 bin 548 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 897 bin 805’i İstanbul’da, 245 bin 696’sı Ankara’da, 198 bin 116’sı İzmir’de kayıtlı bulunuyor.