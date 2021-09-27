Karsan’dan yüzde 100 elektrikli e-ATA

Karsan Ceo’su Okan Baş ve İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, firmanın yüzde 100 elektrikli model ailesi e-ATA’nın tanıtım toplantısında konuştu.

Okan Baş, e-ATA’da yerlilik oranının şu anda yüzde 35 ile 40 arasında olduğunu ifade ederek, bu noktada bataryanın çok önemli bir etkisi olduğunu ve gelecek dönemde bataryaların da yerlileşmesiyle birlikte bu oranın daha da artacağını söyledi.

Baş, Karsan’ın ürettiği elektrikli araçların metrobüs hatlarında da kullanılabileceğini belirterek, “İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Mersin ve Kocaeli gibi belediyelerden ilgi var. Önümüzdeki yıllar, aylar içerisinde belki görebileceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Karsan önden gidiyor

Okan Baş ürettikleri ürünlerin önce Türkiye’de görünmesini istediklerini ancak hızlı dönüşüm için bir zaman olduğunu kaydetti. Yerlilik oranı hedefi konusunda ise en önemli kaynağın batarya olduğuna dikkati çeken Baş “Bataryayı ülkemizde üretebilir duruma geldiğimiz anda, iş başka bir noktaya gidecek. Bununla ilgili çalışmalar da var, TOGG’un yaptığı girişimler var. Bence o iş de önümüzdeki iki-üç yıl içinde olacak. Biz biraz önden gittiğimiz için dış kaynak kullanımı fazla, bu başlangıç aşamasında. Ama ülkenin de bu treni yakalamasıyla bu hızla devam edecektir, büyüyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa’da da önemli oyunculardan olmak istiyoruz”

Karsan’nın Avrupa pazarında her geçen büyüdüğünü anımsatan Baş, “Avrupa pazarının yüzde 10-15’indeyken şimdi tamamında varız. Jest kendi segmentinde lider oldu Avrupa’da. Bundan sonra daha fazla insana dokunuyor olacağız. Pazarın daha fazla büyük tarafına girince sesimiz daha çok çıkacak. Deneyimimizi olumlu yönde artırmak istiyoruz. Avrupa’da da önemli oyunculardan bir tanesi olmayı istiyoruz” dedi.

