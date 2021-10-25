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Kapasite kullanımı ekimde yüzde 78 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78 seviyesine geriledi.

Gündem 25.10.2021, 23:16
Kapasite kullanımı ekimde yüzde 78 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.747 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 78’e düştü.Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,3 puan düşüşle yüzde 77,5’e indi.
 

#İmalat sanayisi
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