Kapasite kullanım oranı 1,5 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6’ya yükseldi. Böylece KKO, son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı hakkında Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Mart 2020’den en yüksek seviyeye ulaştık. Dış ticaret dengesi ve üretim açısından kritik önem haiz ara mallarında ise yüzde 79,8 oranını yakaladık” ifadesini kullandı.