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Kamu bankalarından faiz indirimi

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı.

Gündem 25.10.2021, 23:24
Kamu bankalarından faiz indirimi

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirildi.
 

#Kamu bankaları #Kredi #FAİZ #Ziraat Bankası #VakıfBank #Halkbank
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