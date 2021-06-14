Kalitede 'ödül' zamanı
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ile Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülleri’nde finale kalan kurumlar belli oldu. EFQM Mükemmellik Modeli referans alınarak verilecek ödüller 17 Haziran’da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.
KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğiyle düzenlenen Bursa Mükemmellik Ödülleri’nde geri sayım sürüyor. EFQM Mükemmellik Modeli’ne göre kazananların belirleneceği ödüllerin sahipleri 17 Haziran’da açıklanacak.
Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 1998 yılından bu yana verilen ödüllerde finale kalan kurum ve kuruluşların yöneticileri kendilerini ve kalite yolculuklarını anlattı.
ALİ ERMAN AYTAC
Enerjinin geleceğini düşünüyoruz
EFQM Mükemmellik Modeli sistemiyle pekiştirdiğimiz müşteri odaklı yapımızı gelecekte enerjinin ulaşacağı noktaları düşünerek kurguluyoruz.
ALPER PEKMEZCİOĞLU
EFQM Mükemmellik Modeli rehberlik etti
Model bütünsel bir bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tekniklerini uyum içinde ve aynı zamanda birbirini tamamlayıcı şekilde kullanma açısından bizlere rehberlik etti.