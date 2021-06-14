Kalitede 'ödül' zamanı

KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğiyle düzenlenen Bursa Mükemmellik Ödülleri’nde geri sayım sürüyor. EFQM Mükemmellik Modeli’ne göre kazananların belirleneceği ödüllerin sahipleri 17 Haziran’da açıklanacak.

Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 1998 yılından bu yana verilen ödüllerde finale kalan kurum ve kuruluşların yöneticileri kendilerini ve kalite yolculuklarını anlattı.

ALİ ERMAN AYTAC

Enerjinin geleceğini düşünüyoruz

EFQM Mükemmellik Modeli sistemiyle pekiştirdiğimiz müşteri odaklı yapımızı gelecekte enerjinin ulaşacağı noktaları düşünerek kurguluyoruz.

ALPER PEKMEZCİOĞLU

EFQM Mükemmellik Modeli rehberlik etti

Model bütünsel bir bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tekniklerini uyum içinde ve aynı zamanda birbirini tamamlayıcı şekilde kullanma açısından bizlere rehberlik etti.