Kadın ile erkek birlikte daha güçlü

BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle 2016 yılında kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 4. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’ne imza attı. “Hayat Birlikte Güzel” mottosuyla BUSİAD Evi’nde organize edilen ve çeşitli STK üyeleriyle iş dünyası temsilcilerinin katıldığı zirvenin konuk konuşmacıları; Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Fark Labs&Arya WIP Kurucusu Ahu Serter ile Hitachi Astemo Türkiye Genel Müdürü Murat Bayram oldu.

“Kadın çalışan sayısını üç yılda yüzde 60 artırdık”

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur’un açılış konuşmalarının ardından başlayan panelde ilk sözü alan Hitachi Astemo Türkiye Genel Müdürü Murat Bayram, firmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği temelli çalışmalara ve kadının güçlenmesi özelinde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bayram, firmalarında kadın çalışanların ön planda olmasını öncelediklerini vurgulayarak, “Kadın çalışan sayımızı 2018-2021 yılları arasında yüzde 60 arttırdık. Şu an yüzde 10 civarında olan kadın çalışan sayımızı, 2025 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarma hedefimiz var. Şu an beyaz yaka kadın çalışan oranımız yüzde 33 ve bunu 2025 yılında yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kadınların yeni alanlar açmalı”

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Fark Labs&Arya WIP Kurucusu Ahu Serter de holding çatısı altındaki firmalarda kadının güçlenmesi adına benimsenen vizyon hakkında bilgi verdi. Serter kadınların iş hayatında yol alırken ‘Kendime nasıl alan açabilirim?’ sorusunu sorması gerektiğini ifade ederek, “Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, çalışma barışı içinde daha fazla verim alınan bir yapı sunuyor. Kadınlar olarak bizler kendimize yeni alanlar açarsak, yaptıracak daha çok şey bulabiliriz.” diye konuştu. Panelin sonunda BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Murat Bayram’a, Kalder Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ise Ahu Serter’e Çağdaş Eğitim Kooperatifi ‘ne adlarına yapılan bağış sertifikasını takdim ettiler.