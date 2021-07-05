Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecindeki desteklere ilişkin, "Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirimizin yüzde 3,5'ine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımıza, 18 yaş üzerindeki herkese, aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edeceğini bildirdi.

"Yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci çeyreğinde beklenen büyüme rakamlarına ilişkin, "İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde 20 civarında bir büyümeye işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamlarına ilişkin Erdoğan, "İlk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 40'lık ihracat artışı gerçekleşti. Yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız." dedi.

Erdoğan'dan emeklilere müjde

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

"Yıl sonuna kadar işe alınacak işçilerin SGK prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsizlik oranlarına ilişkin, şöyle konuştu:

"İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz."

Erdoğan, İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmalarıyla ilgili, "Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Programı kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafın tüm kazançlarını vergi dışı bıraktıklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurumlar vergisi oranını, 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz."

"Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir." ifadelerini kullandı.

"PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez hale gelmiştir"

Erdoğan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin ise şunları kaydeytti:

"Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."