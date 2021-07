Kabine toplantısı bitti! İşte Kurban Bayramı kararı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde hem gündemdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları toplantıyı tamamladıklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başarıyla yürüdüğünü, şu ana kadar hedeflerden kayda değer bir sapma yaşanmadığını söyledi.

Aşılama çalışmalarını hızla sürdürdüklerini, yapılan toplam aşı sayısının 59 milyona yaklaştığını ifade eden Erdoğan, dünyada salgına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma yönteminin aşılama olduğunu vurguladı.

"Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında ve başarıyla sürdürmesinde aşılamada katettiğimiz mesafenin çok büyük payı vardır. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulunduğu her yerde, her organizasyonda bu kurallara riayet etmek çok daha önemlidir. Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde yeniden aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız."

Turizmde 20 milyar dolar gelir hedefi

Erdoğan, yaşanan güzel gelişmeleri vatandaşların da gördüğünü, faaliyetlerini, belirlenen kurallara göre normal düzene uyarak geçirenlerin, işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ettiklerini dile getirdi.

Turizm sektörünün 25 milyon turist ve 20 milyar dolar turizm geliri hedefiyle son süratle çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Üretim ve ihracat tarafında zaten bir sıkıntımız yoktu. Normalleşmeyle, hamdolsun orada da bir yükseliş trendi başladı. İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Kendi yatırımcılarımızın da yeni yatırım, kapasite artışı, makine alımı ve hammadde tedariki konusunda yoğun gayret gösterdiğini biliyoruz. Pek çok şehrimizde organize sanayi bölgeleri yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te beş organize sanayi bölgesi dolduğu için şimdi altıncısı kuruluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ziyaret ettikleri şehirlerde gerçekleştirdikleri açılış törenleri listesinde mutlaka çok sayıda fabrikanın yer aldığını aktardı.

Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalıştıklarını, artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimi ile iş başı eğitimini birleştirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençlerimizin girişimcilik konusundaki iştahlarını ve kabiliyetlerini memnuniyetle takip ediyoruz. Bakanlıklarımız kendi alanlarında gençlerimizin bu potansiyellerini hayata geçirmeye yardımcı olacak pek çok program ve proje uyguluyor. Kabiliyetli ve birikimli insanlarımız için ülkemizin sunduğu imkanların yurt dışındaki alternatiflerin kat ve kat üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Tüm bu olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkının neticelerini önümüzdeki dönemde beraberce takip edeceğiz."

Erdoğan, geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında ekonomiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme paylaştığını anımsattı.

"2023 hedefleri ve 2053 vizyonu"

"Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu açıklanan her veriyle tekrar tekrar göreceğiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var ama elimizdeki imkanlar, potansiyelimiz ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların kat ve kat üzerindedir. Türkiye ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam ve ihracat büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadıkları kayıpları ve çektikleri sıkıntıları telafi etmek için bugüne kadar pek çok destek ve teşvik programını hayata geçirmiştik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olması halinde bu adımları sürdürmekte kararlıyız. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız.

Sürekli altını çizdiğimiz 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için sıradan siyasi söylemler değil, tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı önümüzdeki bu büyük imkanı değerlendirme konusunda bize çok önemli avantaj sağlıyor. Ülkemizi istikrar ve güven ikliminde hedeflerine doğru yaklaştırdıkça bu tabloyu çok daha net görebileceğiz.

Erdoğan, "Uzunca bir süredir Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin umutlarını kırmak, ülkemizi demokrasi ve kalkınma çizgisinden uzaklaştırmak için kurulan her tuzak, oynanan her oyun, yapılan her saldırı milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi, kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemimizdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız. İşte o güne kadar durmadan, duraksamadan, azimle, gayretle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ulaşımın, Türkiye'nin en önemli kalkınma altyapı yatırımlarını yaptıkları alanların başında geldiğini söyleyen Erdoğan, son 19 yılda bu alanda toplamda 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'yi, dünyanın en konforlu ulaşım altyapısına sahip yeni lojistik süper gücü yapmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Erdoğan, geldikleri noktada hedeflerinin önemli bir kısmına ulaştıklarını belirtti.

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye, otoyol uzunluğunu ise 1714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, bu yollar üzerinde uzunluğu 567 kilometreyi bulan 364 yeni tünel, uzunluğu 396 kilometreyi bulan 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettiklerini söyledi.

Erdoğan, demir yollarında, hava yollarında ve deniz yollarında da benzer atılımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Ülkemizi küresel bir lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almamızı sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Ulaştırma projelerini devreye alırken farklı yatırım modelleri kullandıklarına dikkati çeken Erdoğan, bazılarını doğrudan kamu kaynaklarıyla bazılarını da kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptıklarını söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, kamu-özel sektör iş birliğiyle milletin hizmetine sundukları yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Erdoğan, üç kesim halinde geçen yıl devreye aldıkları bu otoyolun sahip olduğu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle de kendi alanında önemli bir yatırım olduğuna işaret etti.

Otoyol güzergahı üzerinde döşenen 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yerleştirilen 500 trafik sensörünün, sürücülerin ortaya çıkabilecek her duruma karşı hazırlıklı olmalarını sağladığını söyleyen Erdoğan, bu projenin hizmete girmesiyle Türkiye'nin Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz ulaşım yapılabilen bir otoyol ağına sahip olduğunu anlattı.

Erdoğan, "Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır." diye konuştu.

Tamamlanan ulaştırma yatırımlarını peyderpey hizmete açmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Her biri ayrı güzelliklere sahip Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide arasındaki yolu tamamlayarak, bu gerçekten zor güzergahın standardını yükselttik, mesafesini de 15 kilometreden 11,8 kilometreye düşürdük. Bunun için güzergah boyunca uzunluğu 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünel, uzunluğu 267 metre olan 1 adet çift viyadük, uzunluğu 320 metre olan 6 adet çift köprü, 4 adet de kavşak inşa ettik. İnşallah en yakın zamanda bu yolumuzun resmi açılışını da yapacağız." dedi.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Malkara-Çanakkale otoyolundaki çalışmaların da sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Önümüzdeki yılın 18 Mart'ında hizmete açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin tabliye montajına başlıyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret eden 318 metrelik çelik kuleleri ve iki kule arasındaki 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla bu köprümüz, inşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün en önemli sembollerinden biri olacaktır. Ülkemizin dört bir yanında inşası süren tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır ziyareti

Erdoğan, geçen cuma günü Diyarbakır'da vatandaşlarla ve gençlerle çok özel bir gün geçirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağını nasıl attığının, istiklaline ve istikbaline nasıl dört elle sarıldığının en somut, en canlı örneğini Diyarbakır'da yaşadık. Coğrafyamızın ve medeniyetimizin bu kadim şehri 40 yıllık çok büyük acılar çekti, çok büyük kayıplar yaşadı. Darbelerin ve onun ikizi olan vesayetin kurduğu baskı ve zulüm düzeni, ülkemizin her yeri gibi Diyarbakır'da da ağır şekilde hissedilmişti. İşte bu dönemin sembollerinden olan Diyarbakır Cezaevi'ni hem geçmişin bir kesitinin muhafaza edildiği hem gençlerimizin umutlarının ve heyecanlarının yaşatıldığı bir kültür merkezine dönüştürme kararı aldık."

Diyarbakır'da yaptıkları toplu açılış töreninde, şehrin eğitimden sağlığa, ulaşımdan sulamaya kadar her alanda ihtiyacı olan yüzlerce kamu yatırımını halkın hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, şehir hastanesinden raylı sisteme kadar pek çok hizmetin müjdesini Diyarbakırlılarla paylaştıklarını ifade etti.

Törende terör örgütünün vesayetinden kurtarıp halkın hizmetine verdikleri belediyelerin yatırımlarını da hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan, tekstil organize sanayi ve organize bölgesinde inşa edilen 30 yeni fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirerek şehrin gelişme ve kalkınma hamlesinin sevincine ortak olduklarını dile getirdi.

Ziyaret vesilesiyle Diyarbakırlılarla geçmişten bugüne yaşananların hasbihalini de yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir dönem ülkemizin ilk 5 sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır'ın nasıl olup da geri kalmışlık batağına saplandığından başlayıp çözüm sürecine kadar uzanan kapsamlı bir değerlendirmeyi oradaki vatandaşlarımızla ve tüm milletimizle paylaştık. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin sadece değerlerine savaş açmakla kalmayıp, gözlerinin nuru erkek ve kız çocuklarını nasıl kendilerinden kopardığını, onları nasıl kasıtlı olarak ölüme sürüklediğini hatırlattık. Her türlü riskini ve sorumluluğunu üzerimize alarak, sırf ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlattığımız çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından hangi karanlık emellerle bitirildiğini anlattık. Türkiye'yi Suriyeleştirmek isteyenlerin taşeronluğuna soyunanların bu ülkeye ve millete yaptıkları alçakça ihanete işaret ettik. Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, çocuklarını dağa kaldırıp yüreklerini yaktıkları nice ailelere sırtını dönenlerin kendi evlatlarını nasıl ihtimamla büyüttüğünü hatırlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken belli çevreler tarafından şişirilen sözde siyasetçilerin aslında hangi oyunun figüranları, hangi silahın tetikçileri olduğunun ısrarla sorulmasını istedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimseyi ilzam etmedik, kimseyi itham etmedik, kimseyi karalamadık, kimseyi ötekileştirmedik, sadece vicdan ve ahlak sorgulaması yaptık." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki her vatandaşımıza eğer amaç hizmetse kimin kendilerine hizmet getirdiğini, eğer amaç hak ve özgürlük mücadelesi ise kimin kendilerine bunları sağladığını düşünmeleri çağrısında bulunduk. Diyarbakırlı kardeşlerimizden sadece yaşananları gözden geçirerek kimin istismar siyaseti, kimin eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuğunu tespit etmelerini beklediğimizi söyledik. Bu muhasebeyi akıl, vicdan ve izan çerçevesinde yapan herkesin, Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin cumhuriyet döneminde ilk defa demokrasi ve kalkınma bakımından aynı şartlara ve imkanlara bizim dönemimizde kavuştuğunu idrak edeceğine inanıyoruz. Hamdolsun, ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır. Terör örgütünün dağdaki ve şehirdeki unsurları etkisiz hale geldikçe, bunların istismar araçları ellerinden alındıkça ülkemizle birlikte bölgede de bir huzur havası hakim olmuştur. İşte bu iklimde şehirlerimiz kendi potansiyelleri ve özgün kabiliyetleri çerçevesinde kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde gelişiyor, büyüyor, geleceğe hazırlanıyor."

Erdoğan'dan 'hak ve özgürlükler ile temel hizmetler' vurgusu

Erdoğan, "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır." diye konuştu.

15 Temmuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."

Bayram tatili

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin şunları kaydetti:

KKTC'ye ziyaret

Erdoğan, "Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz." dedi.