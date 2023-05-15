İthalat fiyatlarında enerji etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2022 verilerini yayımladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mart’ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.

Endeks, Mart 2022’ye kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 ve yakıtlarda yüzde 23,6 azalış gösterdi.

İthalat fiyatlarındaki gevşeme ve dış ticaret haddindeki iyileşmede özellikle yakıtlardan gelen düşüş etkili oldu.

İhracat birim değer endeksi yılın birinci çeyreğinde geçen aynı döne­mine göre yüzde 3,7 yükseldi.

İhracat miktar endeksi martta ge­çen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 34,5 ve yakıtlarda yüzde 23,5 yükseliş gösterdi.

İhracat miktar endeksi yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 geriledi.