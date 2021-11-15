İstihdam arttı, işsizlik azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,3 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu.

İstihdamın yüzde 54’ü hizmet sektöründe

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 45,8’e ulaştı. Bu dönemde iş gücü de bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 51,7 oldu. Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe 175 bin kişi arttı. Böylelikle istihdam edilenlerin dağılımı yüzde 17 tarım, yüzde 21,9 sanayi, yüzde 6,2 inşaat, yüzde 54,9 hizmet sektörü şeklinde oldu.

BUSİAD işsizliği yorumladı

Eylül ayı iş gücü istatistikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, iş gücü rakamlarının olumlu seyrinin umut verdiğini söyledi. Buna rağmen üretimin tüm kollarında eksik istihdamla çalışıldığına dikkat çeken Türkay, “Yetişmiş elemanı mumla arıyoruz. Üretimde vasıflı ya da vasıfsız çalışmak isteyenlerin sayısı azalıyor. Sanayicilerimizin en büyük sorunu çalışan bulmak. Üretimde çalışmayı özendirmek zorundayız. Emeksiz kazancın sürdürülebilir olmadığını anlatmalıyız. Yetişmiş personel ise ülkenin kalkınması için şarttır. Yüksek katma değerli ürün için yetişmiş personelin çok olması gerekli”dedi.

