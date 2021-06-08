İşte kobi destekleri



Türkiye’nin önemli üretim üslerinden biri olan Bursa’ da kamu kurumları tarafından sunulan desteklerden önemli pay alıyor. Öyle ki Bursa firmaları, 2020 yılında 12 milyar 181 milyon lira tutarında 553 teşvik belgesi almaya hak kazandı. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde önemli rol taşıyan devlet destek ve teşvikleri firmalara uluslararası rekabette güç kazandırıyor.