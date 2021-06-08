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İşte kobi destekleri
Ülkemizde genç girişimciliğin desteklenmesi, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin imalatına destek, kadın girişimcilerin sayısının artması, kırsal bölgelerin kalkınması gibi amaçlarla yatırımcılara kamu kurumları tarafından önemli destekler sağlanıyor.
Gündem 08.06.2021, 00:59 08.06.2021, 01:06
Türkiye’nin önemli üretim üslerinden biri olan Bursa’ da kamu kurumları tarafından sunulan desteklerden önemli pay alıyor. Öyle ki Bursa firmaları, 2020 yılında 12 milyar 181 milyon lira tutarında 553 teşvik belgesi almaya hak kazandı. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde önemli rol taşıyan devlet destek ve teşvikleri firmalara uluslararası rekabette güç kazandırıyor.
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