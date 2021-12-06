İşte Bursa’nın fahri konsolosları

Bir ülkenin resmi temsilciliğinin bulunmadığı bir şehirde o ülkeye ilişkin konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, ülkelerin cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanları tarafından seçilip onaylanan kişilerin gönüllü olarak yürüttükleri fahri konsolosluk görevini Bursa’da 28 kişi yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devletler arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olunması ve ülkelerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla atanan fahri konsoloslar, bunların yanı sıra pasaport, seyahat belgesi ve bu devlete gitmeyi arzu eden kişilere gerekli işlemlerin nasıl yapılacağı konularında yardımcı olmak amacıyla faaliyette bulunuyor.



Farkı ülkelerin Bursa’da fahri

konsolosluğunu yapan kişiler ise şöyle;

Almanya Fahri Konsolosu: Sabine Sibel CURA ÖLÇÜLÜOĞLU

Avusturya Fahri Konsolosu: Sedat DİNİZ

Belarus Fahri Konsolosu: Zekeriya Aybar ULUCA

Belçika Fahri Konsolosu: Mehmet İbrahim HIZALAN

Bosna Hersek Fahri Konsolosu: Muzaffer ÇİLEK

Brezilya Fahri Konsolosu: Silvyo BENBASSAT

Estonya Fahri Konsolosu: Barış KAYA

Fildişi Sahili Fahri Konsolosu: Vittorio ZAGAIA

Fransa Fahri Konsolosu: Nuri Cem ERBAK

İngiltere Fahri Konsolosu: Hüseyin DURMAZ

İtalya Fahri Konsolosu: Oya İZMİRLİ

Litvanya Fahri Konsolosu: Berat TUNAKAN

Letonya Fahri Konsolosu: Yavuz İSKENDEROĞLU

Malezya Fahri Konsolosu: Cevdet SEFER

Slovakya Fahri Konsolosu: Hüseyin ÖZDİLEK

Nijer Fahri Konsolosu: Musa ŞAHİN

Kazakistan Fahri Konsolosu: Ahmet ÇALIK

Kosova Fahri Konsolosu: Fahrettin GÜLENER

Moldova Fahri Konsolosu: Serkan YAZICI

Polonya Fahri Konsolosu: Fatma DURMAZ YILBİRLİK

Çin-Anshan Fahri Hemşehrisi: Nejat YAHYA

Ukrayna Fahri Konsolosu: Görkem ŞEHSUVAR

Özbekistan Fahri Konsolosu: Ali BAKLAN

Sırbistan Fahri Konsolosu: Zarif ALP

Sri Lanka Fahri Konsolosu: Ahmet YILDIZ

Kırgızistan Fahri Konsolosu: Bilal TUTUŞ

Etiyopya Fahri Konsolosu: İnan ALTINBAŞ

