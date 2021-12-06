İşte Bursa’nın fahri konsolosları
Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devletler arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olunması ve ülkelerine tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak üslenilen fahri konsolosluk görevini Bursa’da 28 kişi yapıyor.
Bir ülkenin resmi temsilciliğinin bulunmadığı bir şehirde o ülkeye ilişkin konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, ülkelerin cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanları tarafından seçilip onaylanan kişilerin gönüllü olarak yürüttükleri fahri konsolosluk görevini Bursa’da 28 kişi yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devletler arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olunması ve ülkelerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla atanan fahri konsoloslar, bunların yanı sıra pasaport, seyahat belgesi ve bu devlete gitmeyi arzu eden kişilere gerekli işlemlerin nasıl yapılacağı konularında yardımcı olmak amacıyla faaliyette bulunuyor.
Farkı ülkelerin Bursa’da fahri
konsolosluğunu yapan kişiler ise şöyle;
Almanya Fahri Konsolosu: Sabine Sibel CURA ÖLÇÜLÜOĞLU
Avusturya Fahri Konsolosu: Sedat DİNİZ
Belarus Fahri Konsolosu: Zekeriya Aybar ULUCA
Belçika Fahri Konsolosu: Mehmet İbrahim HIZALAN
Bosna Hersek Fahri Konsolosu: Muzaffer ÇİLEK
Brezilya Fahri Konsolosu: Silvyo BENBASSAT
Estonya Fahri Konsolosu: Barış KAYA
Fildişi Sahili Fahri Konsolosu: Vittorio ZAGAIA
Fransa Fahri Konsolosu: Nuri Cem ERBAK
İngiltere Fahri Konsolosu: Hüseyin DURMAZ
İtalya Fahri Konsolosu: Oya İZMİRLİ
Litvanya Fahri Konsolosu: Berat TUNAKAN
Letonya Fahri Konsolosu: Yavuz İSKENDEROĞLU
Malezya Fahri Konsolosu: Cevdet SEFER
Slovakya Fahri Konsolosu: Hüseyin ÖZDİLEK
Nijer Fahri Konsolosu: Musa ŞAHİN
Kazakistan Fahri Konsolosu: Ahmet ÇALIK
Kosova Fahri Konsolosu: Fahrettin GÜLENER
Moldova Fahri Konsolosu: Serkan YAZICI
Polonya Fahri Konsolosu: Fatma DURMAZ YILBİRLİK
Çin-Anshan Fahri Hemşehrisi: Nejat YAHYA
Ukrayna Fahri Konsolosu: Görkem ŞEHSUVAR
Özbekistan Fahri Konsolosu: Ali BAKLAN
Sırbistan Fahri Konsolosu: Zarif ALP
Sri Lanka Fahri Konsolosu: Ahmet YILDIZ
Kırgızistan Fahri Konsolosu: Bilal TUTUŞ
Etiyopya Fahri Konsolosu: İnan ALTINBAŞ
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