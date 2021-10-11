İşsizlik oranı değişmedi

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,9 puan azaldı.

Sanayide istihdam arttı

Ağustosta istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2’si tarım, yüzde 21,5’i sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılım arttı

İş gücüne katılma oranı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak yüzde 52,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı da 1,9 milyon kişi artarak 33 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.

