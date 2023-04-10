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İşsizlik çift haneye çıktı
Gündem 10.04.2023, 23:16
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında işsizlik yüzde 10 olarak gerçekleşti. 2023 yılı ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik ise (atıl işgücü oranı) yüzde 23,4 oldu. Yayımlanan bültene göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan artışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.
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