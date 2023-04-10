İşsizlik çift haneye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistik­lerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında iş­sizlik yüzde 10 olarak gerçekleşti. 2023 yılı ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dö­nemde geniş tanımlı işsizlik ise (atıl iş­gücü oranı) yüzde 23,4 oldu. Yayımlanan bültene göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şu­batta bir önceki aya göre 65 bin kişi arta­rak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan artışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İş­sizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.