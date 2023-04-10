İşletme kredilerinde sıkılaşma zayıflıyor

TCMB’nin bankaların 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren “Banka Kredileri Eğilim Anketi” yayımlandı.

Ankete göre, 2023’ün birinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma yönlü seyir, beklentilerle uyumlu şekilde zayıflayarak devam etti.

Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile uzun vadeli kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinde zayıflama görülürken, yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyir yerini gevşemeye bıraktı.

Yılın ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların temelde aynı kalacağı yönünde oldu. Yılın ilk çeyreğinde, konut kredi türünde uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyri zayıflarken, taşıt ve diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma başladı.

Yılın ikinci çeyreği için beklenti, tüm bireysel kredi türlerinde standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceği yönünde oldu.