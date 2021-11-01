İş dünyasının talepleri Ankara’ya taşındı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ve ilgili bürokratlar da yer aldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay düzenlenen toplantıda Bursa ekonomisi ve Oda bünyesinde yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşırken, BTSO üyelerinin gündeme taşıdığı görüş ve önerileri Bakan Mehmet Muş’a sundu.

“Önceliğimiz, finansmana erişim ve lojistik”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, BTSO heyetinin taleplerinin çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını, Bakanlık olarak ihracat ve yatırımlara tam destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. İhracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve lojistik imkanlarının geliştirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Bakan Muş, bu doğrultuda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Türk Eximbank’ın sermayesini ve reeskont kredilerini artırmaya devam edeceklerini belirten Bakan Muş, desteklerin gerçek manada ihtiyacı olan ihracatçılara ulaştırılacağının altını çizdi. Türkiye’nin artık aylık 20 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olduğunu kaydeden Mehmet Muş, ihracatçılar için sürdürülebilir ve hızlı lojistik çözümleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’de GSYH içinde imalat sanayinin payının yüzde 16 seviyesinde olduğunu anımsatan Başkan Burkay da Bursa’nın 240 milyar liralık ekonomik işlem hacmine ise sanayi katkısının yüzde 46 olduğunu söyledi. Bursa’nın, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji üretim dönüşümüne en hazır kent olduğunu kaydeden Burkay, bu alandaki projelerine devam edeceğini belirtti.

Dahilde işleme için süre uzatımı talebi

Ziyarette ihracatçıların talep ve beklentilerini de Bakan Mehmet Muş’a aktaran Başkan Burkay, “İhracat taahhüdü henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri için yeniden ek süre uzatımı talep ediyoruz. Pandeminin yol açtığı tedarik sorunları dolayısıyla ihracatçılarımızın en önemli beklentisi şu anda bu konu. Eximbank kredi limitlerinin artırılması ve Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan teminat desteklerinin tekrar devreye alınması da firmalarımızın beklentileri arasında yer alıyor” dedi.

Bursa’da iki ayrı bölgeye serbest ticaret bölgesi statüsü tanınması ve Bursa’ya yeni fuar merkezi yapımı gibi konuları da dile getiren Burkay farklı sektörlerde faaliyet gösteren BTSO üyelerinin talep, öneri ve beklentilerinin yer aldığı raporu da Bakan Muş’a iletti.

