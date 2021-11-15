İmzalar kadın girişimcilere destek için atıldı

Halk Evi’nde düzenlenen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, TKGD Yönetim Kurulu Başkanı Emine Perviz Erdem, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu katıldı. Derneklerin yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı buluşmada, Oya Eroğlu ve Emine Perviz Erdem, kadın girişimciler olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de iş dünyasındaki kadınların örgütlenmesine vurgu yapan Oya Eroğlu, “Pandemi dönemi kadının önemini ortaya koydu. Kadının kazanması aslında Türkiye’nin kazanmasıdır. Bu tür projeler kadın girişimcilerin artmasına ve daha aktif olmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

“İletişim kadınları güçlendirecek”

TKGD Yönetim Kurulu Başkanı Emine Perviz Erdem de proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye’de son yıllarda kadın iletişim ağının önem kazandığını ifade eden Erdem, “İletişim ağını güçlendirmek kadınları da güçlendirecektir. Bu protokolle, kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerden ürün ve hizmet alımı konusunda bir sistem oluşumunu hedefliyoruz. www.ticaretinkadinlari.com portalı sayesinde iletişim ağı güçlenecek” diye konuştu.

Böyle bir projeye destek vermeyi önemsediklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem de, kadın istihdamı ve girişimciliğini öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, “Bugüne kadar kadınlarımızın aktif iş hayatında bulunmaları için önemli çalışmalara imza attık. Kadın derneklerimizle ortak çalışmalar yaparak onları her anlamda destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem, Oya Eroğlu ve Emine Perviz Erdem protokole imza attı. İmzalanan protokolle www.ticaretinkadinlari.com portalı üzerinden yapılacak çalışmalarla kadın girişimciler, kamu sektöründeki mal ve hizmet alımları, taşınmaz satışı ve kiralama ihaleleri gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.