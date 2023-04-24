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İlk çeyrekte Bursa’da 1.436 iş yeri kuruldu
Gündem 24.04.2023, 23:38
Ocak – mart ayları arasında Bursa’da kurulan iş yeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,99 artarak bin 436 oldu. Bu süreçte kapanan iş yeri sayısı ise yüzde 4,14 azalarak 278 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde 11 bin 319 şirket kurulurken, bin 451 şirket kapandı.
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