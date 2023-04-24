İlk çeyrekte Bursa’da 1.436 iş yeri kuruldu

Ocak – mart ayları arasında Bursa’da kurulan iş yeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,99 artarak bin 436 oldu. Bu süreçte kapa­nan iş yeri sayısı ise yüzde 4,14 azalarak 278 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistikle­rini açıkladı. Buna göre mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2, ka­panan şirket sayısı yüzde 6,7 artış gösterdi. Geçtiği­miz ay Türkiye genelinde 11 bin 319 şirket kurulur­ken, bin 451 şirket kapandı.