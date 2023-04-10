İkinci çeyrekte ihracat beklentisi yükseldi

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ikinci çeyreğine iliş­kin Dış Ticaret Beklenti An­keti’ni açıkladı.

Buna göre, ihracat bek­lenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 9,2 puan arttı. Yılın ilk çeyre­ğinde 96 olan endeks, ikinci çeyrekte 105,3 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 16 puan geriledi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ih­racat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ih­racat sipariş düzeyine yö­nelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti en­deksi ise geçen yılın son çeyreğine oranla 23,8 puan azalarak 102,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 8,3 puan azaldı.

İthalat beklenti endek­sini, gelecek 3 aya ilişkin it­halat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat si­pariş düzeyi sorusuna yö­nelik değerlendirmeler azalış, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusu ise artış yönünde etkiledi.